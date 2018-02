Continuar a ler

André Silva, que até leva 8 golos em 11 jogos na Liga Europa esta temporada, foi ainda lembrado por Gattuso para desmentir as notícias surgidas em Itália a apontar para a existência de problemas financeiros no Milan e, particularmente, de Yonghong Li, empresário chinês que comprou o clube e estaria, alegadamente, à beira da falência."O pagamento da transferência de André Silva ao FC Porto foi realizado com dois meses de antecedência em relação ao prazo estipulado. Até o próprio clube português ficou surpreendido com isso. Acham que isto acontecia se essas notícias fossem verdadeiras?", concluiu Gennaro Gattuso.