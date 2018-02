João Cancelo foi titular no Inter e assinou a assistência para o golo de Ranocchia no triunfo (2-0) sobre o Benevento. O português cobrou irrepreensivelmente um livre no lado direito, colocando a bola na cabeça do central, que fez então o segundo tento da equipa de Spalletti. Ranocchia estreou-se a marcar em 2017/18 e o Inter subiu provisoriamente ao 3º lugar na Serie A, ultrapassando a Roma e a Lazio.

O Inter rubricou uma exibição muito fraca diante do lanterna-vermelha, mas desequilibrou a balança através das bolas paradas. Obtido igualmente de cabeça, mas por Skriniar, o primeiro golo do Inter surgiu na sequência de um canto cobrado no lado direito. O Benevento sofreu a quinta derrota nos últimos seis jogos disputados na prova, estando já a 11 pontos da salvação.

