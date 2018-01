Continuar a ler

O internacional português term vindo a ser apontado ao Sevilha como parte de um neócio de troca de jogadores que implica que o extremo argentino Joaquín Correa reforce o Inter Milão. Todavia, os espanhóis terão comunicado aos nerazzurri que preferem Marcelo Brozovic.



No domingo foi noticiado pelo jornalista e comentador do canal televisivo italiano Sportitalia, Alfredo Pedullà, que João Mário teria rejeitado jogar por empréstimo no Watford.

A Sky Sport assegura que João Mário não aceitou ser emprestado ao West Ham pelo que o Inter Milão continua sem encontrar uma solução para o internacional português que não faz parte dos planos do treinador Luciano Spalletti.A recusa do médio noticiada pela estação de televisão italiana surge numa altura em que meios de comunicação social ingleses davam como praticamente assegurada a transferência para os hammers, onde treinador David Moyes procura fazer ajustes no plantel e gostaria de contar com João Mário.