O preferido de Spalletti para o ataque é o extremo argentino Joaquín Correa, que pertence ao Sevilha, como foi adiantado pelo 'Corriere dello Sport', e esta segunda-feira o jornal de Turim dá conta de novas negociações entre representantes do Inter Milão e do clube espanhol com vista a uma troca de futebolistas, com base em empréstimos.



Assim, tudo depende de João Mário, que no sábado terá travado uma proposta que o Watford apresentou aos nerazzurri, segundo o jornalista Alfredo Perdullà, da estação de televisão 'Sportitalia'. O Sevilha apresenta argumentos mais fortes, desde logo a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões, salienta o 'Tuttomercatoweb'. O preferido de Spalletti para o ataque é o extremo argentino Joaquín Correa, que pertence ao Sevilha,, e esta segunda-feira o jornal de Turim dá conta de novas negociações entre representantes do Inter Milão e do clube espanhol com vista a uma troca de futebolistas, com base em empréstimos.Assim, tudo depende de João Mário, que no sábado terá travado uma, segundo o jornalista Alfredo Perdullà, da estação de televisão 'Sportitalia'. O Sevilha apresenta argumentos mais fortes, desde logo a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões, salienta o 'Tuttomercatoweb'.

O treinador do Inter Milão, Luciano Spalletti, quer reforçar o ataque mas o clube só tem possibilidade de contratar aquele que será o terceiro futebolista deste mercado de transferências se João Mário sair por empréstimo ou a título definitivo, escreve o portal 'Tuttomercatoweb'.Os acertos já feitos pelos nerazzurri no plantel foram planeados com grande rigor devido ao equilíbrio precário das finanças face aos regulamentos da UEFA: as entradas do defesa-central Lisando López e do médio Ramires resultam de empréstimos negociados com Benfica e Jiangsu Suning, respetivamente.