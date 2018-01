A Juventus chegou a acordo com a Sampdoria para a contratação de Dennis Praet por um valor abaixo da cláusula de rescisão do médio-centro, adianta o 'Corriere dello Sport'. O internacional belga continuará ao serviço do clube de Génova até final da temporada.Praet, cujo contrato com a Sampdoria é válido até 2021, foi recentemente associado a Newcastle e Everton, mas a Juventus antecipou-se com uma proposta que inclui dinheiro e jogadores, baixando assim os 25 milhões de euros que teria de pagar se optasse por accionar a cláusula de rescisão.A Sampdoria contratou o médio-centro de 20 anos ao Anderlecht no final de agosto de 2016 por 10 milhões de euros, verba próxima do valor de mercado do futebolista na altura, o qual 'disparou' depois para os 20 milhões de euros sobretudo graças aos desempenhos na temporada atual.