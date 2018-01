A Juventus está interessada na contração de Kwang-Song Han, avançado norte-coreano que o Cagliari emprestou ao Peruggia, segundo três órgãos de comunciação social em Itália, que dão ainda conta de negociações prestes a serem concluidas.Han soma sete golos e três assistências em 17 jogos da Serie B e as suas prestações despertaram o interesse da Juventus, que passou a fazer observações regulares desde setembro de 2017, avançam Sky Sport, 'Sportitalia'e 'Tuttosport'.O valor de mercado do avançado de 19 anos que fez a estreia na Serie A a 2 de abril de 2017 no Palermo-Cagliari - tendo apontado um golo na jornada seguinte (Torino) - ronda os dois milhões de euros.