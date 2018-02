Continuar a ler

A decisão de adiar o jogo foi tomada, por motivos de segurança, pelo comissário da Serie A, Giovanni Malagó, e divulgado em comunicado oficial.



"Favorecer a adoção de medidas adequadas de segurança e ordem pública, por motivos de um importante evento religioso", pode ler-se no comunicado.



A liga de futebol italiana adiou esta terça-feira a partida Benevento-Cagliari, do dia 17 de março, para não coincidir com a visita do Papa Francisco, que estará nesse dia numa cerimónia religiosa perto do local do jogo.O Papa vai estar em Pietrelcina, uma aldeia a cerca de 14 quilómetros de Benevento, para celebrar o 100.º aniversário da aparição dos estigmas do santo padre Pio.

Autor: Lusa