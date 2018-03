O central argentino Lisandro López, que no passado mês de janeiro trocou o Benfica pelos italianos do Inter Milão a título de empréstimo, não esqueceu o amigo Júlio César, com quem partilhou o balneário nos últimos anos. "O Júlio César para mim é um amigo. É um fenómeno, tanto dentro como fora do campo", enalteceu o argentino, de 28 anos, numa entrevista à televisão dos nerazzurri, não escondendo a felicidade por esta nova etapa. "Estou muito contente por estar a representar um clube com muita história. Quero desfrutar deste momento com muita responsabilidade", disse.