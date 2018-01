O defesa internacional uruguaio Martin Cáceres é reforço da Lazio, num contrato anual, com opção de renovação, anunciou esta segunda-feira o emblema romano, quarto classificado na Serie A italiana, com 40 pontos."A Lazio comunica que adquiriu a título definitivo os direitos desportivos do futebolista José Martín Cáceres Silva, proveniente do Hellas Verona", refere a nota publicada na página oficial da Lazio.O internacional uruguaio, de 30 anos, já passou por clubes como a Juventus, Barcelona, Sevilha e Southampton.

Autor: Lusa