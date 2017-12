Continuar a ler

O internacional português André Silva iniciou o encontro no banco de suplentes e foi lançado na partida aos 82 minutos.Com este resultado, o AC Milan caiu para o nono lugar, com 24 pontos, os mesmos que Torino, Bolonha e Udinese, mas mantém-se a três do sexto posto, o último que dá acesso às competições europeias.Por seu lado, a Atalanta subiu ao sétimo lugar com 27 pontos, os mesmos que a Sampdoria, sexta.