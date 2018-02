Continuar a ler

"Se o dinheiro fosse a minha motição, podia ter passado por vários clubes e o meu salário teria subido várias vezes. Mas a minha motivação principal é viver bem, com qualidade. Tens de ser feliz - e de ser feliz onde estás. Tenho tudo aqui. Tudo encaixa na perfeição. A minha família sente-se bem aqui, há muitos restaurantes bons e é uma boa cidade para fazer compras. Se familiares e amigos vêm cá visitar-me há muitos locais para ir com eles", prosseguiu Nainggolan, encerrando:



"Também estou muito ligado ao clube, os adeptos apoiam-me muito. Dou tudo no campo e recebo respeito de volta por isso. Como futebolista isso é uma das melhores sensações que se pode ter. Cresci em Antuérpia, mas fiz-me homem em Itália. Na presente situação vejo-me a viver em Roma depois de terminar a carreira, com outra casa em Antuérpia."

O belga Radja Nainggolan está em Itália desde 2004, quando tinha apenas 16 anos. Por isso é natural que se sinta em casa. Menos natural, à luz do que comanda o futebol mundial, são as recusas sucessivas a propostas de clubes de maior poderio financeiro face à Roma. Como é o caso do Chelsea, onde Antonio Conte quis contar os seus serviços quando assumiu o cargo de treinador no verão de 2016."Podia ter ido para o Chelsea - ou para outros clubes... mas ir para outro lugar, para uma nova cultura e estilo de vida diferente aos 28 ou 29 anos... isso não é para mim. Prefiro ficar onde sou feliz", começou por explicar o médio-centro que está na Roma desde 2014, em entrevista à revista belga 'SportMagazine'.