Continuar a ler

O Nápoles chega aos 48 pontos, mais quatro do que os que tem agora a Juventus, atual campeã transalpina.A luta parece, mais uma vez, reservada a Nápoles e Juventus, como aconteceu nas duas últimas épocas, já que Inter (40) e Roma (38) têm vindo a descolar.O único golo da partida apareceu aos 17 minutos e foi apontado por Hamsik. A jogada começou mesmo no eslovaco, que se desembaraçou de dois adversários e depois tabelou com Allan, para concluir com um remate cruzado na esquerda, fora do alcance de Cordaz.Para Hamsik, há dez anos na Serie A, este foi o 97.º golo na prova, ficando muito perto já de entrar para o grupo dos goleadores com mais de 100 remates bem-sucedidos.Sem forçar a nota, os napolitanos foram mais fortes do que o Crotone, antepenúltimo do campeonato, num jogo de claro domínio, mas com poucas ocasiões, sobretudo no segundo tempo.