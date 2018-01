Chiesa, internacional italiano sub-21, tem vindo a ser observado por vários grandes clubes europeus e essa situação levou mesmo a Fiorentina a renovar recentemente - novembro de 2017 - o contrato com o futebolista de 20 anos, que está agora ligado aos viola até junho de 2022.

O Nápoles, líder da Serie A, prepara-se para apresentar uma proposta de 40 milhões de euros à Fiorentina para contratar Federico Chiesa neste mercado de transferências, de acordo com o jornal 'Il Mattino'.O diário napolitano sustenta que o extremo faz parte do plano do proprietário e presidente Aurelio De Laurentiis de reforçar o plantel liderado pelo treinador Maurizio Sarri com futebolistas jovens e de inegável qualidade.