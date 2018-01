O Paris Saint-Germain e o Liverpool contataram a Roma na esperança de abrir negociações para a contratação de Alisson Becker de imediato, mas os italianos só estarão dispostos a considerar a saída do guarda-redes no final da época.Os giallorossi têm em curso um plano de reestruturação financeira que visa baixar a folha salarial do plantel e nesse contexto podem decidir colocar o guarda-redes internacional brasileiro no mercado no próximo verão.A Roma contratou Alisson Becker ao Internacional Porto Alegre em julho de 2016 por oito milhões de euros, tendo as partes assinado contrato até junho de 2021.