O Torino foi eliminado da Taça de Itália pela Juventus na noite de quarta-feira e a derrota (2-0) surge da sequência de uma fase menos boa da equipa que somou apenas duas vitórias nas últimas nove jornadas da Serie A.



O jornal 'La Gazzetta dello Sport' avançou logo após o final do jogo que alguns jogadores tinham visitado Mihajlovic. Belotti, que não jogou frente à Juventus devido a lesão, foi acompanhado por Adem Ljajic, Daniele Baselli e M'Baye Niang e transmitiu ao treinador que o plantel estava ao seu lado.



Pessoas que testemunharam o encontro contaram ao diário desportivo que o encontro foi marcado por forte emoção.

O Torino oficializou esta quinta-feira a demissão de Sinisa Mihajlovic horas depois de terem começado a circular rumores sobre este desfecho, o que levou a que uma delegação de jogadores chefiada pelo capitão de equipa Andrea Belotti se deslocasse ao hotel do treinador para manifestar solidariedade."O Torino Football Club comunica que exonerou Sinisa Mihajlovic do cargo de treinador da equipa orincipal. Ao Sinisa e ao seu 'staff' fica o agradecimento pelo empenho e paixão demostrados nestes 18 meses", informou o clube em comunicado através da Internet, sem fazer referência ao sucesso do antigo internacional sérvio - Walter Mazzarri será o preferido.