Advocaat deixou a seleção holandesa, depois de ter falhado a qualificação para o Mundial2018, que se vai disputar na Rússia. O antigo selecionador vai substituir Alex Pastoor, demitido a 17 de dezembro, após a goleada sofrida no dérbi de Roterdão, frente ao Feyenoord (7-0).Advocaat deixou a seleção holandesa, depois de ter falhado a qualificação para o Mundial2018, que se vai disputar na Rússia.

Dick Advocaat foi nomeado treinador do Sparta Roterdão, um mês depois de deixar o cargo de selecionador holandês, anunciou esta segunda-feira o clube da liga holandesa de futebol.Advocaat vai assumiu o comando do Sparta, penúltimo do campeonato holandês, "após a pausa invernal", tendo assinado "até ao final da temporada", precisou o clube.

Autor: Lusa