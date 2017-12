Continuar a ler

Os adeptos não têm dúvidas de que é necessário contratar, 85 por cento consideram urgente ir ao mercado e 88 por cento referem que o Real Madrid precisa de um avançado.



Já relativamente ao atual plantel, consideram que Bale e Benzema podiam ter rendido mais, mas poupam Cristiano Ronaldo. No outro lado da balança, elegem Isco e Modric como os melhores do ano.



O jornal espanhol 'Marca' promoveu uma sondagem junto dos adeptos do Real Madrid sobre que jogador gostariam de ver vestido de branco já em janeiro e a maioria escolheu o inglês Harry Kane, em detrimento de Neymar.Kane, avançado do Tottenham que vai terminar o ano de 2017 na liderança dos melhores marcadores dos campeonatos europeus (com 56 golos, mais dois que Messi), recebeu 34 por cento das escolhas dos mais de 100 mil votantes, enquanto o brasileiro do PSG foi escolhido por 23 por cento.Bem mais distantes ficaram Mbappé, com 14 %, Lewandowski (9%), Hazard (8%), Icardi e Dybala (ambos com 6%).