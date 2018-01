O Real Madrid juntou-se a Paris Saint-Germain e Liverpool no lote de interessados na contratação de Alisson Becker, guarda-redes que a Roma só estará interessada em negociar no final da temporada, noticia a estação de televisão italiana Sky Sport.Em Espanha, a comunicação social avançou em nobvembro que Kepa Arrizabalaga, internacional espanhol em final de contrato com o Athletic Bilbao, estaria praticamente garantido, mas foi depois 'vetado' pelo treinador Zinedine Zidane.Surge agora o nome do internacional brasileiro de 25 anos, um futebolista que a Roma se disponibiliza a negociar no final da temporada de forma a equilibrar as contas e a reduzir a folha salarial.