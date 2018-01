Sem ganhar em casa há mais de um mês (três jogos), o Real Madrid tem hoje uma boa oportunidade para voltar aos triunfos na Liga, prova na qual também não vence há três jornadas. E o possível regresso do trio BBC à titularidade é mais um ponto de interesse para a receção ao Deportivo. "É uma grande notícia. Veremos quem jogará, mas o importante é que estejam os três. Têm um grande potencial ofensivo e podem dar muito à equipa", adiantou Zidane, que viu Benzema recuperar da lesão, juntando-se a Bale e Cristiano Ronaldo na lista de opções: "Tem muita vontade de jogar e de dar à equipa tudo o que sabe fazer."

A última vez que os três craques integraram uma convocatória foi no clássico com o Barcelona (0-3), a 23 de dezembro, mas não chegaram a estar juntos em campo - Bale entrou quando Benzema já tinha sido substituído. Aliás, o mesmo aconteceu em outros quatro encontros esta época, porque a última partida em que o tridente alinhou de início foi a 23 de abril passado, em outra receção ao Barcelona que acabou em derrota (2-3).

Continuar a ler

Apesar dos 19 pontos de desvantagem (com um jogo em atraso), Zidane recusa-se a dar a época como perdida. "Nunca irei atirar a toalha. Vou continuar a lutar como sempre me ensinaram e não me renderei nunca. Vamos lutar por todos os jogos até ao final", prometeu, não deixando de demonstrar que está à espera de dificuldades frente ao Depor: "Creio que não merece a posição que ocupa na classificação."

Neymar sempre presente

Zidane garantiu que não haverá reforços em janeiro, mas ainda falou de Neymar, que é apontado como alvo do Real. "Não falo de jogadores que não são da minha equipa. Dito isto, que é muito importante, é um jogador que agrada a toda a gente do futebol, um grande jogador", admitiu.