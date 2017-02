Continuar a ler

A missão da Casa do Caminho é acolher, cuidar, proteger e dar carinho a crianças, a partir dos zero anos, vítimas de algum tipo de violação dos seus direitos, promovendo o seu desenvolvimento integral e crescimento saudável até à concretização do seu projeto de vida.Nos 28 anos de vida, a Associação cuidou e protegeu 771 crianças. Destas, 653 foram reintegradas nas suas famílias biológicas ou encaminhadas para uma nova família adotiva.O leilão, que já ultrapassou os 250€, decorre até ao dia 5 de Março.