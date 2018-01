Eden Hazard é um dos alvos do Real Madrid para a próxima temporada. O médio-ofensivo do Chelsea agrada imenso a Zidane e o clube merengue já terá iniciado conversações com o seu representante, procurando convencê-lo de que a melhor opção para a carreira do belga é trocar Inglaterra por Espanha.O craque está vinculado ao Chelsea até 30 de junho de 2020, mas já deu a entender por mais do que uma vez que não quer continuar a viver em Londres. Até já rejeitou duas ofertas de renovação do contrato. A última proposta que lhe foi colocada em cima da mesa por Abramovich faria dele o jogador mais bem pago da Premier League. Eden Hazard passaria a auferir 17,6 milhões de euros por ano, relegando Pogba (17M€) para a segunda posição. O belga não aceitou! Segundo a imprensa inglesa, o jogador recusou a oferta por já ter apalavrada a transferência para o Real Madrid em 2018.