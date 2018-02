Muito se tem falado da crise de golos de Ronaldo, mas a verdade é que o craque do Real Madrid até contabiliza mais remates certeiros em 2017/18 do que em igual fase na época transata (23/21), na qual conquistou a Liga, a Champions e o Mundial de Clubes. Cristiano tem vindo, aliás, a afinar a pontaria nos últimos tempos e, em 2018, totaliza mais golos (7) do que jogos (6), algo que é um bom augúrio para o duelo com o PSG.

O braço-de-ferro respeitante à Champions tem início amanhã, no Bernabéu, estando Ronaldo moderadamente otimista em relação ao seu desfecho. "Vamos defrontar uma equipa cheia de excelentes jogadores. No entanto, já demonstrámos ser um grupo forte, unido e bastante experiente nesta prova. Para nos apurarmos precisamos de estar muito concentrados e fazer duas grandes exibições", frisou ontem o CR7, após receber o Goal 50, prémio atribuído ao melhor jogador de 2016/17.

Ronaldo é um perfeccionista e, como tal, promete elevar o nível de produtividade na fase decisiva da temporada. "Procuro sempre estar no máximo, mas por vezes as coisas não saem como gostaria. Todavia, a experiência ensinou-me que, se continuar a trabalhar arduamente, conseguirei ajudar a equipa a atingir os objetivos", afirmou o luso, que é o jogador com mais partidas (26) realizadas nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Tem, porém, menos quatro golos (17/21) do que Messi, o recordista de tiros certeiros neste patamar da prova. Uma missão para o BBC Zidane vai colocar amanhã em campo o famoso BBC, o tridente atacante composto por Bale, Benzema e Cristiano. Aliás, o treinador francês já tem definido o onze, preparando-se para lançar também de início Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo (já recuperado do ‘toque’ sofrido diante da Real Sociedad), Casemiro, Kroos e Modric. Carvajal, esse, cumpre castigo. "O PSG está a fazer uma época tremenda", disse Zizou à RTL, analisando a temporada cinzenta do Real Madrid: "Eu sou o responsável pela situação! Nestes clubes ou ganhas ou és criticado! O meu futuro aqui? Gosto imenso de trabalhar no Real Madrid, mas sei que não durará a vida toda..."

Autor: Nuno Pombo