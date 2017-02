Continuar a ler

O programa televisivo, segundo a imprensa turca, será transmitido na Turquia, Médio Oriente e América Latina. A sua conclusão ainda não tem data prevista. "Vamos começar a gravar na primeira semana de abril, a série baseia-se numa família de refugiados e o que eles passam (...) Haverá a presença de atores e atrizes de todo o mundo, incluindo Cristiano Ronaldo, Angelina Jolie e Nancy Ajram", afirmou o diretor Eyup Dirlik à imprensa turca, citado pelo site Goal.Ainda que habituado às câmaras, esta será uma experiência pouco usual para CR7. Contudo o atual melhor do mundo já passou algum tempo na Turquia, em férias, e falou publicamente em apoio aos refugiados da Síria, que ajudou monetariamente.O programa televisivo, segundo a imprensa turca, será transmitido na Turquia, Médio Oriente e América Latina. A sua conclusão ainda não tem data prevista.

Cristiano Ronaldo, capitão da seleção nacional e estrela do Real Madrid, vai fazer parte do elenco de uma série televisiva turca, juntamente com Angelina Jolie, segundo adianta a imprensa turca.A série televisiva, de nome Hayat Koprusu, deverá focar-se numa família de refugiados sírios que se encontra em fuga devido à guerra no seu país. Cristiano Ronaldo vai ser uma das várias celebridades a alinhar neste desafio.