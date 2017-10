"Quero terminar a carreira com sete troféus [de melhor do Mundo]. É o meu número da sorte!" Em entrevista à FIFA, e no rescaldo da gala ‘The Best’, Cristiano Ronaldo voltou a dar largas à ambição, garantindo que apesar dos seus 32 anos, quer voltar a subir ao palco como vencedor pelo menos mais duas vezes. E agora imagine estes cenários: CR7 vence em 2018 e também em 2019; ou vence apenas um, mas em 2019. Fá-lo-á com 34 anos , algo que ninguém conseguiu na história deste prémio.

É que desde que a FIFA atribui o prémio de melhor futebolista do globo (1991), só três atletas foram galardoados com mais de 30 anos: Zidane em 2003, com 31, Ronaldo em 2016 e 2017, com 31 e 32, e Fabio Cannavaro em 2003, com 33. "Este é um momento inesquecível e isso motiva-me a querer manter este nível alto", justificou o astro do Real Madrid, replicando a "felicidade" por ser o ‘The Best’ pela segunda vez consecutiva. "É um momento de emoções intensas. Estou contente por ter conquistado este prémio, pois o que sempre quis foi ter uma carreira de sucesso no futebol. Acho que o consegui!", concretizou o ícone merengue.

Continuar a ler

O trono do 'rei' Cristiano Ronaldo e a legenda elucidativa Seleção para surpreender Mais do que o sucesso com o símbolo do Real Madrid ao peito, no horizonte próximo de CR7 está o Mundial’2018. Portugal, campeão europeu em título, não se vai meter em ‘bicos dos pés’, pois pela frente terá seleções de qualidade. É o capitão que o diz, sabendo que também a equipa das quinas lhe tem valido importantes momentos para continuar... no topo. "É natural que digam que somos favoritos... Ganhámos o Europeu e acaba por ser inevitável criar grandes expectativas. Mas quero repetir: Portugal nunca é favorito para estes grandes torneios. Há equipas melhores que nós no papel e com melhor reputação. Vamos partir sabendo que há outras seleções que são favoritas. Ainda assim, queremos surpreender!", explicou, destacando por fim a "grande qualificação" rumo à prova que se realiza na Rússia. "Estivemos todos juntos, até ao fim", concretizou.

O trono do 'rei' Cristiano Ronaldo e a legenda elucidativa

Cristiano Ronaldo: «Muita água fria, muita água quente, muita massagem, muita dedicação»

Autores: Bruno Fernandes e Diogo Jesus