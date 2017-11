Cristiano Ronaldo admitiu que a paternidade mudou a sua forma de encarar a vida. Numa entrevista à revista 'Hola', por ocasião do lançamento da sua nova linha de roupa, o craque do Real Madrid e da Seleção Nacional falou da sua vida pessoal, revelando que ser pai trouxe-lhe sensações que não pensava serem possíveis. Isto numa altura em que está para breve o nascimento da filha Alana Martina, que se segue a Cristianinho, Eva e Matteo.

"Ver crescer a família é, sinceramente, o maior privilégio que já tive. Desfruto dele a cada segundo. A paternidade ensinou-me coisas sobre o amor que nunca pensei que existiam. Deu-me uma nova perspetiva sobre o que realmente importa na vida", disse o capitão de Portugal, acrescentando: "não vejo a hora de ser pai novamente."





Na sessão de promoção da CR7 Junior Collection, Ronaldo posou ao lado do filho, explicando o conceito deste modelo: "Eu e o Cristianinho gostamos de nos vestir de forma igual e sair com a mesma roupa. E esta coleção permitirá a muitos pais e filhos vestirem-se da mesma maneira. O meu filho estava entusiasmado com a sessão fotográfica. Posou com naturalidade e fiquei impressionado por vê-lo a mostrar a coleção."