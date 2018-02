Continuar a ler

O nome mais mediático foi, sem dúvida, Mauro Icardi.O Real Madrid acompanhou alguns jogos do argentino mas não passou disso. Mas houve outros, como Leonardo Paredes Skrinair, Lautaro Martínez, Salah, Bonucci, Cavani e até o português Gonçalo Guedes.



E quantos contratou o Real Madrid? Nenhum! Agora, para ter esperança de vestir de branco há que esperar mais cinco meses...







Quem não gostava de jogar no Real Madrid? A equipa de Zidane não vive os seus melhores dias em Espanha e neste mercado de inverno houve muitos empresários que quiseram oferecer jogadores aos merengues. Segundo a imprensa espanhola, só nos últimos dias de janeiro foram uns 40.Muitas vezes apenas o simples facto de o jogador ser falado como hipótese para o Real Madrid faz subir o preço do passe. Alguns nomes são, de facto, seguidos pelos merengues (apenas isso...), enquanto outros aparecem na imprensa como estando a ser negociados, quando na realidade não há interesse por parte do clube. O facto de a equipa estar a atravessar as 'passas do Algarve' na Liga fez com que as ofertas se multiplicassem à velocidade da luz. Cada empresário achava que tinha em carteira a solução para todos os problemas de Zidane...