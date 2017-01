Continuar a ler

Ora, primeiro ponto. O 'El Pais' entrou em contacto com a Guardia Civil - de Madrid, Segóvia, Navacerrada e Cercedilla -, que não tinha nenhuma ideia do que se falava quando foi questionada sobre tal facto. Alguns agentes até terão ironizado com a questão: "Melhor ligarem ao Florentino [Pérez], que ele responde". Depois, explicada a situação, lá chegou a primeira revelação: um Lamborghini foi efetivamente mandado encostar naquela zona, por não ter matrícula, mas não era de CR7. O seu dono era um empresário da região de Madrid, que havia adquirido o veículo há poucos dias e que ainda não possuía a necessária identificação.Depois, a própria concessionária da Lamborghini em Madrid se prestou a esclarecer tudo. O Aventador em questão nem sequer era o mesmo modelo que CR7 tem, nomeadamente no fato de o do português ser a versão Roadster, descapotável, tem matrículas e não tem 'aileron'. Nada a ver com o que o avançado do Real Madrid utiliza...