O que faz Cristiano Ronaldo... no treino do Man. United?

A reabertura do mercado de transferências traz consigo os mais diversos rumores e um dos nomes que costuma ser falado nestas alturas é o de Cristiano Ronaldo. Melhor jogador do Mundo, o avançado português tem contrato com o Real Madrid até 2021, mas o seu futuro tem estado em dúvida nos últimos tempos, algo que leva este sábado o 'Daily Record' a adiantar que CR7 terá pedido para deixar os merengues já no verão.De acordo com o jornal inglês, Ronaldo terá feito saber da sua vontade e colocado em cima da mesa um valor que considera realista para que a sua transferência seja feita, na ordem dos 100 milhões de euros. Ainda segundo a mesma publicação, os representantes de CR7 terão igualmente dado conta a Paris Saint-Germain e Manchester United (dois dos mais fortes interessados) que o jogador estará disposto a "lutar por uma transferência" caso seja necessário.Protegido por uma cláusula de rescisão de mil milhões de euros, o avançado português, de 32 anos, foi contratado pelos merengues em 2009, na altura a troco de 92 milhões de euros, verba que de momento é a quinta mais alta da história.

Autor: Fábio Lima