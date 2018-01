Continuar a ler

JP – A imprensa de Madrid não é a única mas é a principal culpada. O clima criado não traz bom ambiente. Há outros pontos como a má construção do plantel. A saída do Pepe deixou uma lacuna clara no eixo da defesa.JP – Se for eliminado pelo PSG na Champions, o Real vai preparar a substituição do Zidane mas, pela experiência que tenho com Florentino, ele manterá o treinador até ao fim da época.JP – Para já acredito que o Real pode ganhar a Champions esta época outra vez. Depois, gostava que o Ronaldo acabasse a careira no Real. A questão da renovação é assunto criado pela imprensa espanhola e não acredito que o Real envie recados cá para fora sobre essa situação.