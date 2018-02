Continuar a ler

O técnico francês Zinedine Zidane vê engrossar a lista de lesionados, com os dois jogadores a juntarem-se ao espanhol Jesús Vallejo e ao alemão Toni Kroos, que se lesionou no jogo da primeira mão com o PSG (3-1).A formação madrilena joga na quarta-feira no reduto do Leganès, em encontro em atraso da 16.ª jornada da liga espanhola, prova em que os campeões em título seguem no quarto lugar, a um ponto do Valencia, 10 do Atlético de Madrid e 17 do líder Barcelona.