Todos os olhos se viraram para a namorada de Cristiano Ronaldo

É a primeira vez que Georgina Rodríguez vem a público falar sobre Cristiano Ronaldo. A namorada do internacional português utilizou esta quarta-feira o Twitter para deixar uma mensagem a Cristiano Ronaldo."Todo o esforço tem a sua recompensa. Bem merecido", escreveu a espanhola a acompanhar uma imagem do casal, com a mãe, as irmãs e o filho do craque português na gala da FIFA, na segunda-feira.E não foi preciso esperar muito para Dolores Aveiro fazer eco das palavras da namorada do filho, retweetando a mensagem da bonita espanhola.