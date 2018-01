Segundo a imprensa espanhola, a novela à volta de Kepa, com Zidane a mostrar-se intransigente quanto à possibilidade de o guardião do Athletic Bilbao chegar ao Real ainda este mês, não passava de uma oportunidade de mercado tendo em conta o anterior valor da cláusula de Kepa ou o facto de este terminar contrato. Tudo porque o técnico francês e os responsáveis merengues já haviam identificado o alvo para reforçar a baliza mas... só no verão: David de Gea, do Manchester United, é o favorito.O facto de o Ath. Bilbao ter renovado com Kepa e elevado a cláusula de rescisão do guarda-redes de 20 para 80 milhões de euros levou o Real a dar um passo atrás e a colocar a mira no guardião do Manchester United. Resta saber se Mourinho aceita perder o espanhol...