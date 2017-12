Para além dos salários milionários que já auferem, os jogadores do Real Madrid acabam o ano com mais um motivo de contentamento. É que, segundo aponta o 'AS', o clube merengue pagou a cada futebolista 100 mil euros (brutos) pela recente conquista do Mundial de Clubes, um troféu conquistado em Abu Dhabi graças a um golo de Cristiano Ronaldo na final diante do Grémio.Ora, este último bónus é uma espécie de cereja no topo de um bolo que já rendeu aos jogadores do Real qualquer coisa como 1,1 milhões de euros graças aos últimos conquistados em 2017: a Liga espanhola e a Liga dos Campeões e as Supertaças espanhola e europeia. Um valor incrível que cada jogador levará para casa em consequência do tremendo sucesso obtido neste ano civil. Conseguirão repeti-lo em 2018?

Autor: Fábio Lima