Assim, para garantir o guarda-redes De Gea, os merengues planeiam oferecer 100 milhões de libras (113,92 milhões de euros) ao Manchester United, um verba generosa mas que fica bem abaixo do que está destinado a constar nas propostas pelo avançado dos spurs e pelo extremo do blues: 200 milhões de libras (227,83 milhões de euros) para cada um.



No artigo do jornal inglês é ainda explorada a possibilidade de Zinedine Zidane deixar o cargo de treinador, para o qual poderá entrar Mauricio Pochettino, atualmente à frente do Tottenham.

O Real Madrid tenciona investir forte na contratação de três futebolistas que pertencem Manchester United, Tottenham e Chelsea, clubes de topo da Premier League, de acordo com uma notícia avançada pelo 'Daily Mail' que dá conta de que se está à porta de uma nova era de Galáticos nos merengues, uma vez mais pela mão do presidente Florentino Pérez.São 500 milhões de libras (569,57 milhões de euros) para contratar David de Gea (Manchester United), Harry Kane (Tottenham) e Eden Harzard (Chelsea). nenhum dos nomes contritui novidade no que toca a alegado interesse por parte do clube espanhol, mas desta feita o jornal inglês avança com os números para cada um deles.