Cristiano Ronaldo mostrou mais uma vez que 'The Best' também fora de campo. No passado mês de setembro, o internacional português ficou a conhecer a história de Santiago Flores, um menino de seis anos que tinha Ronaldo como ídolo e que desejava conhecê-lo, mas que faleceu no sismo que abalou o México. Na altura, o craque do Real Madrid enviou uma mensagem à família de Santiago e agora recebeu-os no Santiago Bernabéu.O Real Madrid convidou a família do menino para viajar até à capital espanhola conhecer o estádio merengue e o melhor do Mundo.O encontro de Ronaldo com os pais e o irmão de Santigo aconteceu no último fim de semana. "O meu filho está feliz... aonde está, está feliz", afirmou a mãe de Santiago Flores, após conhecer o internacional português.