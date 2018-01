Continuar a ler

Segundo o jornal catalão a explicação é simples: "Zidane teme que esta contratação impeça a progressão do seu filho Luca, 3.º guarda-redes do Real Madrid depois de Keylor Navas e Kiko Casilla."



Zidane tem o lugar em xeque no Real Madrid, podendo o divórcio consumar-se se não conseguir derrubar o PSG nos ‘oitavos’ da Champions. Após uma época em que só falhou a conquista da Taça do Rei, o treinador francês vive agora uma situação muito difícil devido ao fraquíssimo desempenho na Liga ( 4ª posição a 16 pontos do líder Barcelona).



Zidane nega um braço de ferro com Florentino Pérez mas o mal-estar é evidente. Em causa está a contratação de Kepa com o jornal catalão 'Sport' a anunciar o que dizer ser "a verdadeira (e surpreendente razão) do divórcio" entre os dois.Conta o 'Sport' que na tarde de 6 de janeiro Florentino Pérez reuniu-se com Zinedine Zidane e com o diretor geral José Ángel Sánchez para comunicar ao técnico a chegada de Kepa. No dia seguinte, o francês disse em conferência de imprensa que "não precisava de nenhum guarda-redes". Afirmação que já voltou a repetir.