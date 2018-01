Ricardo Regufe, amigo e colaborador de Cristiano Ronaldo, deixou este domingo, dia em que o Real Madrid defronta o Deportivo, uma mensagem de apoio ao internacional português no Instagram."Dizem que o futebol que não tem memória mas nós, que te acompanhamos de perto, e todos os milhões de fãs que tens espalhados pelos 4 cantos do mundo, temos!", começa por escrever Ricardo Regufe, lembrando "as horas de trabalho, dedicação e espírito de sacrifício" que Cristiano Ronaldo dedica ao futebol."Porque nós sabemos... que o que te move não é o dinheiro, não são as renovações de contratos, é a tua paixão pelo futebol, é a alegria que dás a tanta gente dentro e fora de campo. O que te move são os títulos que ganhas com as tuas equipas e que fazes sempre questão de partilhar com todos os companheiros", sublinha Ricardo Regufe.