Houve quem já tivesse comparado a rivalidade de Cristiano Ronaldo e Messi à de John McEnroe e Bjorn Borg, no ténis, ou à de Muhammad Ali a Joe Fraser, no boxe. Mas há precisamente quatro anos, numa entrevista à 'Four Four Two', o craque português discordou desta análise."Nesses casos são desportos individuais. O futebol é um desporto de equipa. Não acredito que um jogador pde ser excelente se não tiver grandes colegas", afiançou o avançado do Real Madrid, afiançando: "Não há rivalidade com Messi".Esta entrevista aconteceu pouco depois de Blatter se ter referido a Ronaldo como "Comandante", apelido com o qual CR7 discordou. "Não tenho a certeza que seja a palavra certa para mim. Temos muitos líderes em campo e fora dele".