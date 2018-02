Continuar a ler

A série goleadora pode continuar hoje no terreno do Levante, adversário ao qual o CR7 marcou 14 golos em 13 jogos. Fez cinco golos nas últimas quatro visitas ao estádio Ciudad de Valencia. De nenhuma delas voltou em branco!O problema nos gémeos que o obrigou a passar quase toda a semana no departamento clínico e no ginásio já faz parte do passado, tendo Ronaldo sido reintegrado ontem nos trabalhos do plantel. Está obviamente apto para o duelo de hoje, tal como Isco, Ramos e Varane. Zidane não esconde a satisfação, claro! "Ronaldo é a referência da equipa. Por isso, peço-lhe sempre um pouco mais do que aos outros. Estou muito contente com ele, aparece sempre nos momentos complicados", vincou o treinador do Real Madrid, que vai lançar o tridente BBC (Bale, Benzema e Cristiano) e não atira a toalha ao chão, apesar dos 19 pontos de desvantagem em relação ao líder Barcelona: "Este é o momento de meter gasolina e trabalhar. O campeonato não está sentenciado! Isto não está acabado!"