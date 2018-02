Ainda não foi esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo voltou aos treinos com os restantes companheiros. O avançado português trabalhou no ginásio e não foi visto no relvado pelo segundo dia consecutivo.Os merengues realizaram mais uma sessão de preparação para o jogo de sábado com o Levante e Sergio Ramos e Varane já treinaram com o grupo, ao contrário do dia anterior.Segundo o diário 'As', os trabalhos visaram especificamente a posse e circulação de bola.

Autor: Luís Miroto Simões