A viver um início de ano menos certeiro do que o normal, Cristiano Ronaldo viu o seu mau momento passar também para fora das quatro linhas. Este domingo, um dia depois do jogo com o Málaga, onde ficou em branco, o português foi obrigado a deixar o seu Lamborghini Aventador na zona de Puerto De Navacerrada, em Madrid, e seguir viagem de ambulância, na companhia da sua namorada Georgina Rodríguez.Em causa, segundo o portal espanhol 'Informalia', estiveram as fortes dores que o internacional português sentiu no pulso, que já havia sentido durante o encontro com o Málaga. A dor foi de tal forma forte que CR7 teve de encostar o carro logo ali e, de imediato, entrou em contacto com a Guardia Cívil e com a assistência em viagem. Passados 45 minutos chegaram todos os meios, incluindo uma ambulância, que transportou Ronaldo e a sua namorada, alegadamente até ao hospital, onde o avançado português terá sido observado.

Autor: Fábio Lima