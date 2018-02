Continuar a ler

O duelo com o PSG realiza-se só na quarta-feira, mas Emery também sabe de onde vem o perigo. "Ronaldo é um dos melhores do Mundo e surge sempre em grande nos momentos importantes", frisa o técnico do PSG, decalcando a opinião de Zidane.



A atenção do Real Madrid está ainda focada na Real Sociedad, onde evolui Kévin Rodrigues. O lateral luso não guarda boas recordações da equipa merengue (dois jogos, duas derrotas), sobretudo do duelo da 1ª volta. O que lhe aconteceu a 17 de setembro? Fez um golo e um autogolo, acertando ainda na barra. Sem o lesionado Willian José (pára três semanas), a Real Sociedad quer aproveitar o percurso cinzento (6V/2E/3D) do Real Madrid no Bernabéu nesta Liga. Porém, a história prova que o conjunto basco costuma ser dócil quando atua naquele palco, contabilizando três triunfos (o último em 2003/04) em 70 partidas.



Papin não vê CR7 em declínio



çJean-Pierre Papin não crê que a carreira de Ronaldo tenha entrado em declínio. "Há muitos rumores sobre a eventual saída do Real e isso abala a sua confiança. Precisa de jogar e marcar para estar a cem por cento, algo que não tem sucedido. Tem 33 anos, não acho que esteja em declínio. Sai prejudicado pela queda de alguns jogadores que atuam ao seu lado. Benzema apontava muitos golos, mas agora nada lhe sai bem. Não chega a ser perigoso", diz o ex-avançado francês, de 54 anos, em entrevista ao 'AS' . "Neste momento, o tridente formado por Neymar, Cavani e Mbappé é melhor do que o BBC. O PSG é ligeiramente favorito na eliminatória da Champions", frisa o Bola de Ouro de 1991, que faz comentários para a 'beIN Sports'.

Oito jogos, oito vitórias. Este é o currículo de Ronaldo nos embates com a Real Sociedad, que hoje visita o Bernabéu. O craque soma 13 golos diante do opositor basco, só tendo ficado em branco uma vez. Uma folha de serviços impressionante e inspiradora numa altura em que o Real Madrid ocupa o 4º lugar a 19 pontos do Barcelona.Zidane sabe com aquilo que conta. "Não estou preocupado com Cristiano [apesar dos seus altos e baixos na Liga]. Anda mais motivado e quer mostrar aquilo de que é capaz. É um jogador excecional e aparece sempre nos grandes jogos", vinca o técnico do Real Madrid, assegurando que não pretende despachar Isco: "Quero que fique aqui a vida toda!"

Autor: Nuno Pombo