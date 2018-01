Continuar a ler

Kane, cuja última renovação data de dezembro de 2016, ganha atualmente 6,6 milhões de euros por ano e Levy tenciona propor um aumento para os 11 milhões de euros de forma a convencer o avançado de 24 anos a continuar no Tottenham.



O Tottenham não quer perder Harry Kane na próxima temporada e vai assumir uma posição inflexível diante do interesse do Real Madrid que se prepara para oferecer 200 milhões de libras (mais de 226,71 milhões de euros) pelo avançado.O jornal inglês 'The Times' adianta este domingo que Daniel Levy, presidente executivo dos spurs, considera que Kane e Mauricio Pochettino são absolutamente essenciais numa altura em que o clube estreará o novo estádio. Por isso, prepara-se para propor renovações de contrato ao internacional inglês e ao treinador argentino.