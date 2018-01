Continuar a ler

O argentino falou depois sobre o papel de Zidane e disse que o francês tem uma tarefa semelhante àquela que realizou quando chegou ao comando técnico dos blancos: "Zidane chegou há dois anos e foi capaz de dar uma volta à dinâmica da equipa. Agora tem um teste parecido. Naquela altura tinha de corrigir as coisas de Rafa Benítez e agora tem de corrigir-se a si mesmo. Parte da responsabilidade é dele porque há um problema de ordem, que diz respeito claramente ao treinador".



Em todo o caso, também há que pedir explicações ao plantel: "Não vamos tirar responsabilidade aos jogadores, são demasiado bons para o fazer. A qualidade e a experiência estão lá, mas a equipa foi abaixo e tudo parece mais vulnerável do que há uns meses".



Por fim, e apesar do cenário negro na liga espanhola, Valdano crê que ainda é cedo para atirar a toalha ao chão: "O Real Madrid não pode abdicar de metade da época, não pode renunciar ao campeonato. A equipa disputou os últimos jogos debaixo de ansiedade, nos limites do sistema nervoso. Quer ganhar os jogos e tentar marcar rapidamente. É hora de cada um cumprir as suas obrigações".

Jorge Valdano, antigo jogador, treinador e diretor desportivo do Real Madrid, comentou a crise instalada no clube merengue, um dia depois do empate com o Celta de Vigo, dizendo que não é fácil explicar o que aconteceu à equipa."É muito difícil dizer o que aconteceu ao Real desde o verão. As equipas não caem de um precipício, vão descendo por uma encosta e perdendo confiança pouco a pouco. Chegámos a uma altura em que a crise parece ter alastrado a todo o clube", referiu à rádio COPE.

Autor: Luís Miroto Simões