Zidane reforçou esta sexta-feira que não sente o lugar em perigo e recusou-se a dar a liga como perdida apesar da grande diferença para o líder Barcelona."É-ne indiferente o que se vai passar na próxima temporada. Estou aqui para pensar no que faço agora, preparar os jogos do campeonato. Falam como se a liga estivesse decidida e eu não acredito nisso. Nunca se pode dizer nada no futebol. Tentaremos ganhar os nossos jogos. E na Champions máxima ambição e muita vontade. Vamos tentar fazer o máximo para vencermos o PSG", disse na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Levante.Zidane frisou que confia "cegamente neste plantel" e que o mesmo lhe "devolve confiança".