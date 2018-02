Continuar a ler

Zidane atravessa um momento complicado em Madrid, face à eliminação da Taça do Rei e à má campanha no campeonato, no qual a equipa de Cristiano Ronaldo segue no quarto lugar, a 17 pontos do rival Barcelona, embora com menos um jogo.Na quarta-feira, os merengues, bicampeões europeus em título, recebem no Santiago Bernabéu o Paris Saint-Germain, que tem investido muito e ainda procura o sucesso europeu, numa época em que se reforçou com Meymar e Mbappe."Não penso no meu futuro, só no jogo de amanhã [quarta-feira]. É nisso que me concentro. O resto são coisas que não posso controlar, foco-me no campo e em fazer as coisas bem", insistiu Zidane, que no Real conquistou oito troféus em dois anos.Hoje, a equipa treinou na cidade desportiva de Valdebebas, numa sessão apenas aberta à imprensa durante poucos minutos e em que o único ausente foi o defesa Vallejo, com uma lesão muscular.O Real Madrid joga a primeira mão dos oitavos de final na quarta-feira, com o PSG, no mesmo dia em que o FC Porto também recebe o Liverpool, com os dois jogos com início marcado para as 19H45 (horas de Lisboa).