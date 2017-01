Deborah Secco foi mãe, há cerca de um ano, de uma menina, Maria Flor, fruto da relação com o surfista Hugo Moura. E já recuperou totalmente a boa forma física, como provam as imagens sensuais que tem publicado no Instagram. Ninguém fica indiferente às curvas de sonho da atriz brasileira, de 37 anos, que já afirmou que não quer demorar muito tempo até ter o segundo filho. Enquanto a visita da cegonha não chega, Deborah Secco aproveita o bom tempo no Brasil e desfruta da companhia da família.



