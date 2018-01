Estilo com sensualidade. Assim se pode definir a produção fotográfica da princesa do Mónaco, Charlene Wittstock para a revista ‘My World Class’, uma publicação destinada aos clientes da World Class Monaco, um dos clubes desportivos mais prestigiados e exclusivos do Mundo. Aos 39 anos, e já depois de ter sido mãe de gémeos – os príncipes Jacques e Gabriella – a princesa mostra estar ainda em grande forma física, quase ao nível do que evidenciou nos seus tempos de atleta. Recorde-se que Charlene Wittstock nasceu na Rodésia, atual Zimbabué, mas foi viver com os seus pais para a África do Sul, em 1989, tendo então adquirido a nacionalidade sul-africana e representado aquele país nas provas de natação dos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, na Austrália, tendo sido 5.ª classificada na prova dos 4x100 m estilos.Um ano antes, Charlene havia conquistado três medalhas de ouro e ainda uma de prata nos Campeonatos de África. Deixou a competição em 2007. Nesta produção para a ‘My World Class’, a mulher do príncipe Alberto deu conselhos sobre como manter a forma física através de uma série de exercícios. Este é, pois, mais um exemplo de como Charlene é uma digna sucessora de Grace Kelly.