Georgina Rodríguez deixou no seu Instagram uma declaração de amor a Cristiano Ronaldo, felicitando-o pelo troféu de melhor do Mundo para a FIFA que conquistou na semana passada - juntamente com uma foto dos dois na cerimónia - e deixando a garantia de que estará sempre ao seu lado."Que dia tão especial! Brindemos, por agora sem álcool mas com o teu merecido troféu, por todo o esforço, dedicação, sacrifício e tantas horas de treino para estares a tão alto nível. A tua vida é o futebol e isso tem um claro reflexo em campo. Continua assim, a lutar sempre, que eu estarei ao teu lado amando-te, dando-te apoio, carinho, tranquilidade e tudo o que precisas quando chegares a casa. Nas boas e más horas, como não podia deixar de ser. Amamos-te e admiramos-te, campeão", disse a namorada do internacional português naquela rede social.