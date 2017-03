Georgina Rodriguez vive um conto de fadas ao lado de CR7, mas a vida da bailarina nem sempre foi um mar de rosas... Segundo o ‘El Mundo’, o pai de Georgina nasceu na Argentina e chegou a Espanha em 1984. Jogou nos escalões mais jovens do Racing Club e mais tarde tornou-se treinador do Jacetano. Mas o percurso como técnico de Jorge Rodriguez Gorjón durou apenas uma época. Assim, decidiu abrir um restaurante com a mulher, mas o negócio durou pouco tempo e ficaram com dívidas num valor superior a quatro milhões de euros. O casal separou-se e o pai de Georgina regressou à Argentina, enquanto a mãe foi viver para Roma. Fontes próximas da bailarina afirmam que, mesmo perante a instabilidade familiar, Georgina é muito "alegre" e sempre teve vontade de "vencer na vida".



Temas Jogo da Vida